В пограничных пунктах, расположенных на юго-востоке Финляндии будут внедрены новые меры по борьбе с COVID-19, сообщает финская телерадиокомпания Yle.
На границе с РФ начнут проводить тесты на коронавирус и анкетирование. Цель — получение более точной информации о состоянии здоровья граждан, приезжающих в Финляндию.
На пограничном пункте Ваалимаа ("Торфяновка") система тестирования заработает с 19 января. Тестирование носит добровольный характер и проводится бесплатно.
В пунктах пропуска "Иматра" ("Светогорск") и "Нуйямаа" ("Брусничное") гражданам, прибывающим в Финляндию, нужно будет заполнить анкеты о состоянии здоровья.
В первую очередь анкеты предложат заполнить лицам, имеющим двойное гражданство и вид на жительство. Пограничники будут выбирать участников опроса. Заполненные анкеты направят врачу-инфекционисту, который затем будет связываться с ответившими на вопросы гражданами.
Тестирование системы продлится до 7 февраля.
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