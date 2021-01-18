Финляндия введёт добровольные тесты на COVID-19 на границе с РФ

В пограничных пунктах, расположенных на юго-востоке Финляндии будут внедрены новые меры по борьбе с COVID-19, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

На границе с РФ начнут проводить тесты на коронавирус и анкетирование. Цель — получение более точной информации о состоянии здоровья граждан, приезжающих в Финляндию.

На пограничном пункте Ваалимаа ("Торфяновка") система тестирования заработает с 19 января. Тестирование носит добровольный характер и проводится бесплатно.

В пунктах пропуска "Иматра" ("Светогорск") и "Нуйямаа" ("Брусничное") гражданам, прибывающим в Финляндию, нужно будет заполнить анкеты о состоянии здоровья.

В первую очередь анкеты предложат заполнить лицам, имеющим двойное гражданство и вид на жительство. Пограничники будут выбирать участников опроса. Заполненные анкеты направят врачу-инфекционисту, который затем будет связываться с ответившими на вопросы гражданами.

Тестирование системы продлится до 7 февраля.