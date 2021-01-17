Первые туристы отправятся в космос в 2021 году

В апреле в космос отправится первая группа туристов. Об этом сообщила частная аэрокосмическая компания Blue Origin.

На данный момент неизвестна стоимость места на космическом корабле, а также точная дата запуска. Около двух лет назад глава компании заявлял, что путешественникам, желающим отправиться в космос, нужно будет заплатить чуть более 100 тысяч долларов.

Напомним, специалисты Blue Origin разрабатывают космический корабль New Shepard для путешествий по космосу с 2006 года.