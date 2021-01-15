Кипр запустит цифровую рекламную кампанию по привлечению туристов

Власти Кипра собираются восстановить турпоток. Для этой цели они намерены запустить крупнейшую в истории цифровую рекламную кампанию, сообщает In-Cyprus.

Реализация проекта запланирована на 2021 год. Цифровая рекламная кампания будет включать в себя различные фото-, видеоматериалы, а также обновленный туристический логотип Кипра.

Стратегия по развитию туризма на Кипре подразумевает реализацию трёх приоритетных задач, заявил заместитель министра туризма Саввас Пердиос.

В первую очередь нужно применить стратегии цифрового маркетинга, так как сейчас многие являются активными пользователями интернета.

Во-вторых, планируется модернизировать инфраструктуру в туристических районах Кипра.

В-третьих, необходимо реализовать проекты по развитию туризма в горных районах и сельской местности.

Также большое значение имеют кампании по повышению экологической осознанности жителей Кипра, так как важно сохранить природу острова и защитить её от загрязнений.