Власти Кипра собираются восстановить турпоток. Для этой цели они намерены запустить крупнейшую в истории цифровую рекламную кампанию, сообщает In-Cyprus.
Реализация проекта запланирована на 2021 год. Цифровая рекламная кампания будет включать в себя различные фото-, видеоматериалы, а также обновленный туристический логотип Кипра.
Стратегия по развитию туризма на Кипре подразумевает реализацию трёх приоритетных задач, заявил заместитель министра туризма Саввас Пердиос.
В первую очередь нужно применить стратегии цифрового маркетинга, так как сейчас многие являются активными пользователями интернета.
Во-вторых, планируется модернизировать инфраструктуру в туристических районах Кипра.
В-третьих, необходимо реализовать проекты по развитию туризма в горных районах и сельской местности.
Также большое значение имеют кампании по повышению экологической осознанности жителей Кипра, так как важно сохранить природу острова и защитить её от загрязнений.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.