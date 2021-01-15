Иордания отменила карантин для туристов

Власти Иордании освободили иностранных туристов от обязательного карантина.

Соответствующий циркуляр был подписан и вступил в силу с 13 января.

При въезде в страну иностранцы должны предъявить результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее 72 часов до вылета. В аэропорту пассажирам нужно сдать повторные анализы (стоимость услуги $40, почти 3 тыс. рублей).

Если тест окажется положительным, то турист должен будет находиться на самоизоляции, а потом снова сдать тест.

Кроме того, путешественников освободили от обязательной регистрации на сайте VisitJordan.

Также местные власти ослабили некоторые ограничения внутри страны. Так, был отменён комендантский час по пятницам, но ночной пока действует.

Однако пока не решён вопрос о прямом авиасообщении с Иорданией, на которое сейчас действует ограничение.