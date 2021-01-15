В новогодние праздники Петербург потерял 90% туристов

Власти Петербурга в начале декабря ввели в городе ряд ограничений, в связи с чем были закрыты все развлекательные объекты, а также кафе и рестораны. Из-за этого 90% туристов, которые планировали посетить Северную столицу в новогодние праздники, вынуждены были отменить поездку, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.

На каникулах турпоток составил лишь 10-15% от прошлогоднего. Это были туристы, которые не захотели платить штрафы за возврат авиабилетов, и те, кто хотел встретить Новый год именно в Петербурге.

"Как говорят туроператоры, такого нервного Нового года и Рождества ещё не бывало, а туристов приехало в десять раз меньше, чем обычно. Не оправдались даже ожидания от продаж туров с кешбэком — бронировали мало. Люди очень хотели сменить обстановку в каникулы. Но когда в начале декабря городские власти объявили об ограничениях, почти все туры аннулировали", — заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Несмотря на отсутствие новогодних развлечений, гости Северной столицы смогли хорошо провести каникулы.

В Петербурге работали популярные места для прогулок, например, территория Петропавловской крепости. Также были открыты все популярные объекты Ленобласти — Выборг и Гатчина.