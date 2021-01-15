Сейшельские острова открылись для туристов с прививкой от COVID-19

С 15 января Сейшельские острова будут принимать иностранных туристов, привитых от COVID-19, сообщает Seychelles News Agency.

Путешественники должны будут сделать две вакцины и предъявить соответствующие документы. Также у них должен быть ПЦР-тест, сданный за 72 часа.

"Мы надеемся, что это откроет индустрию туризма для местных жителей. В первую очередь, для небольших отелей, которые испытывают трудности на Ла-Диг, Праслине, а также на Маэ. Кроме того, это даст толчок, в котором отчаянно нуждается наша экономика", — заявил министр туризма Сильвестра Радегонде.

Власти Сейшельских островов планируют к марту этого года привить 70% населения. Это позволит создать коллективный иммунитет. Если будет привито нужное количество местных жителей, то при въезде туристы должны будут предъявить только отрицательный тест на COVID-19.