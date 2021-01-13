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Пустят ли в Европу туристов, привитых российской вакциной?

Туризм » Путешествия

Фармацевтическая компания Pfizer не будет поставлять вакцину от COVID-19 в РФ по запросам физических лиц и компаний. Поставка препарата возможна только на уровне государственных соглашений, сообщает РБК.

Пустят ли в Европу туристов, привитых российской вакциной?

Политолог Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Олег Матвейчев в интервью "Радио 1" заявил, что, скорее всего, Pfizer просто набивает себе цену.

"Сейчас у них и так распределены практически все квоты, и различные страны уже выбрали всё по своим государственным соглашениям. (…) В конце концов, они имеют право делать то, что хотят. Вообще это просто набивание себе цены. Вот я стою на базаре и говорю: "Я вам лично дыни продавать не буду, а только если вы закажете оптом, а ещё попросите меня и на коленях ко мне приползёте, потому что дыни у меня прекрасные". Да ерунда всё это! Они нам вообще ничего не продают", — отметил эксперт.

Также эксперт отметил, что вакцина Pfizer может привести к совершенно непредсказуемым эффектам, так как она изготовлена по непроверенной технологии, в отличие от векторных вакцин, сделанных в Британии, России и КНР.

Что касается информации о том, что в европейские страны будут пускать только граждан, привитых сертифицированными в ЕС вакцинами, то, это маловероятно, считает политолог.

"Европейцы будут пускать к себе и с прививками нашими вакцинами. Наши туристы дарят туркам, европейцам и всем остальным ежегодно 30 млрд долларов. 30 млрд — это в 30 годовых региональных бюджетов в среднем по России. Представляете, какие деньги мы им каждый год дарим? Они сейчас без этих денег очень плохо себя чувствуют. Понятно, что они не будут ставить там никаких препятствий", — пояснил собеседник "Радио 1".

Автор: Снежана Шахова
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