Израиль готовится к возобновлению приёма иностранных туристов

Израиль заявил о готовности принимать иностранных туристов с середины 2021 года, сообщили в профильном министерстве.

По итогам прошлого года, до начала пандемии коронавируса страну посетило почти 850 тысяч человек.

"Прошедший год нанёс серьёзный удар по индустрии туризма. Но несмотря на трудности, мы смогли реализовать серьёзные проекты, которые помогли экономике в этот период", — сообщил министр по туризму Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн.

В Израиле созданы "зелёные острова туризма", кроме того, власти выделили около 300 млн шекелей (почти $94 млн) отельерам.

За период пандемии в стране были открыты специальные коттеджи для отдыха гостей.

"Темпы вакцинации дают нам все основания переходить к активной подготовке плана работы для возвращения въездного туризма", — отметил генеральный директор министерства туризма Израиля Амир Халеви.

Также в ведомстве отметили, что восстановление въездного турпотока имеет важное значение для развития экономики.