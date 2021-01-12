Туристам разрешили въезжать на Бали с 9 января

Власти Индонезии изменили правила передвижения по стране. Они вступили в силу 9 января и будут действовать до 25 января. Теперь для въезда на Бали любым видом транспорта нужно иметь при себе отрицательный тест на COVID-19, сообщается на странице в Facebook российского посольства в Индонезии.

Туристам, прибывающим на Бали на самолёте, необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест сроком не более двух суток с момента получения результатов или экспресс-тест на антиген, который является действительным в течение 24 часов.

Тест имеет силу в течение трёх суток при переезде на остров водными или наземными видами транспорта. Детям до 12 лет анализ сдавать не нужно.

Также тесты необходимо предъявлять при передвижении по острову Ява.

При использовании самолёта срок действия ПЦР-теста — трое суток, теста на антиген — двое суток. Дети от прохождения теста освобождены.

При совершении авиаперелётов по Индонезии нужно заполнить анкету о состоянии здоровья пассажира e-HAC.