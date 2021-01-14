Кто в 2021 году сможет путешествовать

Сегодня, 14 января, в гостях у видеостудии "Правды.Ру" побывал эксперт по туризму, доктор экономических наук Александр Бандурин.

Как будем путешествовать в 2021 году

Как граждане России будут путешествовать в 2021 году? Какие новые направления туризма появятся в связи с пандемией? Какие страны лучше не посещать? Следует ли ожидать увеличения туристов и туристических потоков до прежнего уровня?

Напомним, Президент России Владимир Путин дал поручение рассмотреть до 20 января вопрос о сертификатах для тех, кто сделал вакцину от коронавируса. Кабинет министров обязан изучить возможность признания этих сертификатов на международном уровне "в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств".

Введением иммунных паспортов озаботились и в других государствах. В частности, с 17 января начнут выдавать специальные электронные документы привившимся гражданам Израиля, чтобы избавить их от карантина по возвращении из государств с высоким уровнем заболеваемости или после контакта с заражённым на родине.

В лондонском аэропорту Хитроу CommonPass (электронные пропуска авиапассажира, которые указывают на отсутствие инфицирования коронавирусной инфекцией) выдавать начали еще в октябре прошлого года.

Эти и другие события ведущий эфира Игорь Буккер обсудил с Александром Бандуриным.

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