Для туристического бизнеса 2020 год выдался непростым из-за пандемии коронавируса и жёстких ограничительных мер. Это привело к тому, что турпоток в Крым снизился за прошедший год на 15%.

Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

"В целом по итогам 2020 года в Крыму отдохнуло 6 млн 303 тыс. туристов. При этом наш регион — единственный как среди субъектов ЮФО, так и среди всех субъектов РФ, — оказался в плюсе по доходам от отрасли в 2020 году. Так, по данным Росстата, прямые доходы коллективных средств размещения (санатории, пансионаты, дома отдыха, турбазы) за 9 месяцев 2020 года выросли на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года — до 27,9 млрд рублей", — написал Аксёнов во "ВКонтакте".