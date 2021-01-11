В 2020 году Крым посетили более шести миллионов туристов

Из-за пандемии COVID-19 курортный сезон в Крыму в прошлом году был позже, чем обычно. Официально гостям было разрешено приезжать на полуостров с 1 июля.

По итогам 2020 года Крым принял 6,3 млн туристов, что на 1,2 млн меньше, чем годом ранее, сообщил глава Минтуризма республики Вадим Волченко.

Несмотря на сложности, Крым смог организовать круглогодичный приём гостей.

"В 2020 году в Крыму отдохнуло более 6,3 миллиона туристов", — цитирует министра РИА Новости.

В 2020 году курорты Краснодарского края в условиях пандемии COVID-19 приняли около 12 млн туристов, заявила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина.