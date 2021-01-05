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Хубэй за время новогодних праздников посетили более 8,6 млн туристов

Туризм » Путешествия

Китайскую провинцию Хубэй за период трёхдневных новогодних праздников посетили более 8,6 млн туристов. Такой турпоток обеспечил выручку в размере 3,87 млрд юаней (около $591 млн), сообщает агентство Синьхуа.

Ухань посетили почти 833 тыс. гостей. Они приехали на один день, но за это время принесли городу выручку в размере 738 млн юаней. Местные туристы отдавали предпочтение новым поездкам.

Было много желающих встретить Новый год в павильоне Жёлтого журавля. Также здесь было организовано новогоднее световое шоу, которое могли посмотреть многие туристы, решившие таким образом отметить праздник.

Ранее "Правда. Ру" писала, что власти Таиланда не будут возвращать туризм к докризисному уровню. Об этом заявил вице-премьер Супаттанапонг Пунмичаоу.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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