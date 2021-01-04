Власти Таиланда не будут возвращать туризм к докризисному уровню

Власти Таиланда заявили, что не планируют возвращать туризм к докризисному уровню даже после нормализации эпидемиологической ситуации по COVID-19, заявил вице-премьер Супаттанапонг Пунмичаоу сообщает KONKURENT. RU.

Стоит отметить, что туризм приносил Таиланду до 20% ВВП. По данным за 2019 год, доход от туризма составил $56,2 млрд. Но власти страны это не устраивает. Правительство считает, что экономика Таиланда слишком сильно зависит от туризма.

"Недопустимо возвращать Таиланд к периоду до COVID-19. Поскольку мировая экономика меняется, мы должны проявлять большую активность в привлечении иностранных инвесторов в другие отрасли. Наша цель — включение Таиланда в список 10 стран с наибольшей лёгкостью ведения бизнеса", — заявил заместитель премьера Таиланда.

Власти заявили о своём намерении привлекать иностранных инвесторов к развитию других отраслей. В частности, речь идёт о развитии производства электромобилей и "зелёной" энергетики.