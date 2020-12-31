С 10 января всем иностранным туристам для поездки на Кубу нужно будет справка об отрицательном тесте на COVID-19, сообщает "Интерфакс".
ПЦР-тест должен быть сдан максимум за 72 часа до поездки.
Справка должна быть оформлена на двух языках — русском и английском.
По прилёту туристы должны будут сдать повторный тест.
Результате будет готов через сутки. Это время нужно находиться в отеле.
Также у туристов должна быть оформлена медицинская страховка с покрытием лечения от коронавируса или приобрести кубинскую за $30.
Напомним, что Россия восстановила авиасообщение с Кубой с 15 октября.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что для прибывших на Бали туристов ввели пятидневный карантин.
Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".