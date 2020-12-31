Куба будет требовать у туристов справку об отсутствии COVID-19

С 10 января всем иностранным туристам для поездки на Кубу нужно будет справка об отрицательном тесте на COVID-19, сообщает "Интерфакс".

ПЦР-тест должен быть сдан максимум за 72 часа до поездки.

Справка должна быть оформлена на двух языках — русском и английском.

По прилёту туристы должны будут сдать повторный тест.

Результате будет готов через сутки. Это время нужно находиться в отеле.

Также у туристов должна быть оформлена медицинская страховка с покрытием лечения от коронавируса или приобрести кубинскую за $30.

Напомним, что Россия восстановила авиасообщение с Кубой с 15 октября.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что для прибывших на Бали туристов ввели пятидневный карантин.