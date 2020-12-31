В преддверии Нового года власти Индонезии решили ужесточить условия въезда для иностранных туристов.
Туристы, прибывшие на Бали, в течение пяти дней должны будут находиться на карантине.
Также все они должны иметь отрицательный результат теста на COVID-19, а потом сдать его повторно, причём за это придётся заплатить $100.
Затем пять дней нужно будет провести в обсерваторе, где за проживание и питание нужно заплатить ещё $500.
Но эти правила будут действовать недолго. С 1 января вся Индонезия, в том числе и Бали, закроются на две недели для иностранных граждан.
Стоит отметить, что экономика Бали на 60% зависит от туризма. Из-за пандемии COVID-19 более 100 тыс. человек остались без работы.
Но перед новогодними праздниками наблюдается улучшение ситуации.
Зза последнюю неделю остров посетили почти 50 тыс. иностранцев.
Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".