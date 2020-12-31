Для прибывших на Бали туристов ввели пятидневный карантин

В преддверии Нового года власти Индонезии решили ужесточить условия въезда для иностранных туристов.

Туристы, прибывшие на Бали, в течение пяти дней должны будут находиться на карантине.

Также все они должны иметь отрицательный результат теста на COVID-19, а потом сдать его повторно, причём за это придётся заплатить $100.

Затем пять дней нужно будет провести в обсерваторе, где за проживание и питание нужно заплатить ещё $500.

Но эти правила будут действовать недолго. С 1 января вся Индонезия, в том числе и Бали, закроются на две недели для иностранных граждан.

Стоит отметить, что экономика Бали на 60% зависит от туризма. Из-за пандемии COVID-19 более 100 тыс. человек остались без работы.

Но перед новогодними праздниками наблюдается улучшение ситуации.

Зза последнюю неделю остров посетили почти 50 тыс. иностранцев.