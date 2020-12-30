Отдыхающим в Турции иностранным туристам запретят гулять по улицам в новогоднюю ночь. Такая мера вызвана эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, сообщает агентство Anadolu.
Министерство внутренних дел Турции уже направило соответствующий циркуляр в 81 провинцию страны.
"В рамках борьбы с пандемией с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января в Турции на центральных площадях, бульварах и улицах будут запрещены новогодние празднования как для жителей, так и для иностранных туристов. Сюда же относятся улицы и площади в Стамбуле, известные как места для проведения больших праздников, такие как улица Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре — площадь Кызылай, в Измире — площадь Гюндогду", — говорится в документе.
Власти каждой провинции должны самостоятельно составить список территорий, на которые распространяется запрет.
Ранее "Правда. Ру" писала, что турецкие отели вернут туристам деньги за отмену новогодних банкетов.
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