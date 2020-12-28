"Турстат" назвал лучшие места для отдыха в России на Новый год

Среди российских туристов резко вырос спрос на горнолыжные курорты — многие планируют провести там новогодние праздники, сообщает портал "ТурСтат".

Наибольшей популярностью пользуются курорты Дмитровского городского округа. В "Сорочанах" имеется десять маршрутов разного уровня сложности. Высота горы составляет 225 метров.

Любители горнолыжного отдыха также могут поехать в клуб Леонида Тягачёва. Здесь девять склонов, лыжная трасса и горка для тюбинга.

Недалеко расположены гостиницы и рестораны. Для людей с ограниченными возможностями здоровья проходят занятия "Лыжи мечты".

Огромное количество развлечений предусмотрено в парке "Яхрома": тюбинг (катание на надувных санках), тобогган (бесполозные сани), каток и шесть горнолыжных трасс. Инвентарь выдаётся напрокат.

Также покататься на горных лыжах можно в Раменском городском округе, в Красногорске. В общей сложности в Московской области расположено 16 горнолыжных комплексов.