Новогодний спрос на российские горнолыжные курорты вырос на 20%

В этом году спрос на зимние российские курорты вырос на 10-20%, сообщила в интервью ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Также она добавила, что бронирование краснодарских отелей уже доходит до 90%.

Но, по словам Догузовой, есть ещё места, куда можно поехать на Новый год.

"Если брать тот же Краснодарский край, то многие едут не только на лыжах кататься, но можно поехать в прибрежный кластер, там есть очень хорошие отели, где еще можно забронировать места. Температура зимой у моря может доходить до 18 градусов тепла: можно гулять, взять на прокат автомобиль, посетить прекрасные парки, рестораны, посетить горный кластер", — привела пример Догузова.

Также она считает, что зимой многим туристам было интересно посетить Казань.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне массово скупают туры на Ямал.