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Роспотребнадзор ввёл 14-дневный карантин для прибывающих из Британии

Туризм » Путешествия

Граждане, прибывшие в Россию из Великобритании и Северной Ирландии, должны в течение 14 дней находиться на карантине.

"Лицам, прибывшим из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия", — сообщается в постановлении Роспотребнадзора.

Дело в том, что в Британии обнаружили новый штамм COVID-19. Местные врачи утверждают, что эта мутация более заразная и быстрее распространяется. В связи с этим руководство некоторых стран приняли решение закрыть границы с Великобританией.

Требование вступит в силу с 26 декабря, сообщает РИА "Новости".

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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