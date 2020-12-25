Роспотребнадзор ввёл 14-дневный карантин для прибывающих из Британии

Граждане, прибывшие в Россию из Великобритании и Северной Ирландии, должны в течение 14 дней находиться на карантине.

"Лицам, прибывшим из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия", — сообщается в постановлении Роспотребнадзора.

Дело в том, что в Британии обнаружили новый штамм COVID-19. Местные врачи утверждают, что эта мутация более заразная и быстрее распространяется. В связи с этим руководство некоторых стран приняли решение закрыть границы с Великобританией.

Требование вступит в силу с 26 декабря, сообщает РИА "Новости".