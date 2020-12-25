Эксперты составили рейтинг курортов для лечения нервов после 2020 года

В следующем году ожидается повышенный спрос на санаторно-курортный отдых. Специалисты составили список лучших направлений, где можно подлечить нервы и восстановить силы после непростого 2020 года.

Российские туристы уже активно ищут место, где будут отдыхать в 2021 году, сообщают аналитики Tvil. ru. На первом месте по популярности оказался город Саки - там планируют отдохнуть 39% россиян. Второе место занял микрорайон Мацеста в Сочи - 18 %, а третье — Кавказские Минеральные Воды - 14 %.

"Туристы запрашивают направления для лечения кардио и суставов, и, конечно, все хотят подлечить нервы после труднейшего года", — пояснили эксперты.

Кроме того, в список популярных курортов вошли Белокуриха (Алтайский край) и село Паратунка на Камчатке.

Кроме того, отмечается спрос на отдых в посёлке Марциальные Воды в Карелии, Светлогорске, Зеленоградске и в Соль-Илецке (Оренбургская область), сообщает "Лента.ру".