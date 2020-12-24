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"Роза Хутор" открывает горнолыжный сезон 25 декабря

Туризм

В связи с благоприятными погодными условиями курорт "Роза Хутор" откроет горнолыжный сезон, как и планировалось, 25 декабря.

"Роза Хутор" открывает горнолыжный сезон 25 декабря

На первом этапе для катания будут доступны 50 километров трасс.

На Южном склоне:

  • "Горицвет",
  • "Альпика",
  • "Панорама",
  • "Явор",
  • "Фиалка",
  • "Явор 2",
  • "Примула" (ниже 1940),
  • "Ореада",
  • "Адонис",
  • "Азалия" (выше 1535).

На Северном склоне:

  • "Тритон",
  • "Бумеранг",
  • "Каскад",
  • "Вираж",
  • "Змейка",
  • МОС,
  • "Б-52",
  • "Шале",
  • детский и учебный склоны,
  • "Плато",
  • "Роза Блейд",
  • "Роза Стар" (до Плато),
  • "Горизонт" (выше 1600)
  • и "Лабиринт" (выше 1400).

В ходе подготовки к сезону были расширены некоторые трассы — на пересечении "Змейки" и "Виража" в районе отметки 1600, "Явор" на пересечении со "Сторожкой" и "Явором 2".

"Роза Хутор" открывает горнолыжный сезон 25 декабря. 409645.jpeg

Для гостей со снаряжением будут работать канатные дороги: "Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский Экспресс", "Стрела", "Сказка", "Кабан", "Шале", "Дриада", "Тундра", "Крокус", "Эдельвейс", волшебные ковры на учебном и детском склонах. Впервые гости курорта смогут воспользоваться новой канатной дорогой — "ВерОникой".

Как сказали в пресс-службе "Роза Хутор": "Запуск нового подъемника с отметки 2320 метров над уровнем моря на Южный склон, безусловно, является главным событием этого зимнего сезона. Лыжники и сноубордисты очень любят катание именно здесь — по широким и пологим трассам. Это гондольная канатная дорога нового поколения D-Line производства австрийской компании Doppelmayr, с кабинками вместимостью до 10 человек. Она способна перевозить 2400 человек в час и двигаться со скоростью 6 м/с.".

Запуск еще одного подъемника на Южном склоне позволит сделать катание на этом участке еще более комфортным и существенно сократит время ожидания на посадку.

В предстоящем зимнем сезоне курорт "Роза Хутор" предложит не только разнообразные возможности для активного отдыха на горных трассах, но и увлекательные активности аprès-ski. Продолжат работать такие популярные аттракционы на свежем воздухе как родельбан, высокогорные качели и др. Отдыхающие смогут также посетить этнографический парк "Моя Россия", Музей Археологии, Хаски-хутор, Оленью ферму и др.

"Роза Хутор" открывает горнолыжный сезон 25 декабря. 409646.jpeg

26 декабря на курорте по традиции отметят День Роза Хутор. Вся программа построена с учетом действующих в крае ограничений.

"Мы умеем устраивать праздники, и в этом году мы также постараемся создать волшебную атмосферу, но в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Эпидемиологическая безопасность для нас главный приоритет, поэтому все мероприятия пройдут на открытом воздухе, что позволит соблюдать все меры предосторожности, в том числе социальную дистанцию", — подчеркнули в пресс-службе курорта.

"Роза Хутор" открывает горнолыжный сезон 25 декабря. 409647.jpeg

С 28 декабря гостям "Роза Хутор" предложат новогодние развлечения. Праздничное настроение гостям курорта в течение новогодних каникул обеспечат иллюминация, уникальные лазерные шоу с проекцией на здание Ратуши, выступления уличных оркестров и красочные фейерверки.

Автор: Игорь Кулагин
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