"Роза Хутор" открывает горнолыжный сезон 25 декабря

В связи с благоприятными погодными условиями курорт "Роза Хутор" откроет горнолыжный сезон, как и планировалось, 25 декабря.

На первом этапе для катания будут доступны 50 километров трасс.

На Южном склоне:

"Горицвет",

"Альпика",

"Панорама",

"Явор",

"Фиалка",

"Явор 2",

"Примула" (ниже 1940),

"Ореада",

"Адонис",

"Азалия" (выше 1535).

На Северном склоне:

"Тритон",

"Бумеранг",

"Каскад",

"Вираж",

"Змейка",

МОС,

"Б-52",

"Шале",

детский и учебный склоны,

"Плато",

"Роза Блейд",

"Роза Стар" (до Плато),

"Горизонт" (выше 1600)

и "Лабиринт" (выше 1400).

В ходе подготовки к сезону были расширены некоторые трассы — на пересечении "Змейки" и "Виража" в районе отметки 1600, "Явор" на пересечении со "Сторожкой" и "Явором 2".

Для гостей со снаряжением будут работать канатные дороги: "Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский Экспресс", "Стрела", "Сказка", "Кабан", "Шале", "Дриада", "Тундра", "Крокус", "Эдельвейс", волшебные ковры на учебном и детском склонах. Впервые гости курорта смогут воспользоваться новой канатной дорогой — "ВерОникой".

Как сказали в пресс-службе "Роза Хутор": "Запуск нового подъемника с отметки 2320 метров над уровнем моря на Южный склон, безусловно, является главным событием этого зимнего сезона. Лыжники и сноубордисты очень любят катание именно здесь — по широким и пологим трассам. Это гондольная канатная дорога нового поколения D-Line производства австрийской компании Doppelmayr, с кабинками вместимостью до 10 человек. Она способна перевозить 2400 человек в час и двигаться со скоростью 6 м/с.".

Запуск еще одного подъемника на Южном склоне позволит сделать катание на этом участке еще более комфортным и существенно сократит время ожидания на посадку.

В предстоящем зимнем сезоне курорт "Роза Хутор" предложит не только разнообразные возможности для активного отдыха на горных трассах, но и увлекательные активности аprès-ski. Продолжат работать такие популярные аттракционы на свежем воздухе как родельбан, высокогорные качели и др. Отдыхающие смогут также посетить этнографический парк "Моя Россия", Музей Археологии, Хаски-хутор, Оленью ферму и др.

26 декабря на курорте по традиции отметят День Роза Хутор. Вся программа построена с учетом действующих в крае ограничений.

"Мы умеем устраивать праздники, и в этом году мы также постараемся создать волшебную атмосферу, но в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Эпидемиологическая безопасность для нас главный приоритет, поэтому все мероприятия пройдут на открытом воздухе, что позволит соблюдать все меры предосторожности, в том числе социальную дистанцию", — подчеркнули в пресс-службе курорта.

С 28 декабря гостям "Роза Хутор" предложат новогодние развлечения. Праздничное настроение гостям курорта в течение новогодних каникул обеспечат иллюминация, уникальные лазерные шоу с проекцией на здание Ратуши, выступления уличных оркестров и красочные фейерверки.