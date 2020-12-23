Глава турофиса Германии обозначила сроки восстановления туризма

Глава Национального туристического офиса Германии Петра Хедорфер прокомментировал ситуацию, связанную с туризмом, а также назвала сроки восстановления турпотока.

Она отметила, что в целом страна успешно справляется с кризисом, но развитие въездного туризма зависит от позиции других стран.

Даже в случае появления на рынке вакцин от коронавируса, процесс восстановления будет занимать достаточно много времени.

Туризм восстановится как минимум к концу 2023 года, считают эксперты Tourism Economics. Европейские рынки восстановятся быстрее. Также, по прогнозам специалистов, следует ожидать быстрого восстановления отпускного туризма, а вот процесс восстановления бизнес-туризма будет более продолжительным.

Госпожа Хедорфер надеется, что Октоберфест и рождественские ярмарки состоятся в 2021 году.

Ранее "Правда. Ру" писала, что турецкие отели вернут туристам деньги за отмену новогодних банкетов.