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Эксперт назвал условие открытия границ России с Китаем

Туризм

Вопрос открытия границ с иностранными государствами, в частности с Китаем, обсуждался в рамках онлайн-форума "Время отдыхать на Байкале", сообщает АТОР.

Эксперт назвал условие открытия границ России с Китаем

До пандемии COVID-19 большинство туристов, посещавших Байкал, были из Китая (60,7%). Поэтому в Иркутской области с нетерпением ждут возобновления авиасообщения между РФ и КНР.

По мнению экспертов, границы с Китаем будут открыты только при условии, что руководство двух стран согласует механизмы взаимного признания паспортов вакцинации или документов, которые их заменят.

"На данный момент в мире разработано достаточно большое количество вакцин, которые отличаются эффективностью, последствиями, длительностью действия и т. д. Главный вопрос сегодня — формирование действенного международного разрешительного инструмента для пересечения границ туристами", — отметил в своём выступлении член Совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов.

Не исключено, что понадобится сформировать локальные двусторонние решения между Россией и Китаем. Нужно обсудить условия приёма китайских туристов, чтобы открыть границу для туризма. Также возможно одностороннее открытие границ для китайцев в Россию.

Дата открытия границ в большей степени зависит от политических решений, чем от эпидемиологической ситуации в этих странах.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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