Турецкие отели вернут туристам деньги за отмену новогодних банкетов

Турецкие отели вынуждены вернуть туристам деньги за гала-ужины, которые не состоятся в связи с введением запрета на проведение массовых новогодних мероприятий.

МВД Турции разослало во все провинции циркуляр, согласно которому во всех отелях запрещено проводить развлекательные мероприятия из-за "ковида".

Так, 31 декабря с 22 часов до 5:00 часов 4 января запрещено исполнение и трансляция музыки в ресторанах, холлах и других общих помещениях гостиниц.

"Представители турецких отелей и принимающих компаний заверяют, что в случае оплаченных новогодних гала-ужинов средства будут возвращены туристам напрямую либо через туроператора. Такие прецеденты уже есть, процедура стандартна. Однако подробности будут доступны завтра-послезавтра", — сообщает АТОР.

В ассоциации отметили, что Новый год гости смогут встретить с семьёй или в компании друзей. В барах и ресторанах не будет музыки и развлекательных мероприятий, чтобы не создавать массовые скопления посетителей.