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Турецкие отели вернут туристам деньги за отмену новогодних банкетов

Туризм » Путешествия

Турецкие отели вынуждены вернуть туристам деньги за гала-ужины, которые не состоятся в связи с введением запрета на проведение массовых новогодних мероприятий.

Турецкие отели вернут туристам деньги за отмену новогодних банкетов

МВД Турции разослало во все провинции циркуляр, согласно которому во всех отелях запрещено проводить развлекательные мероприятия из-за "ковида".

Так, 31 декабря с 22 часов до 5:00 часов 4 января запрещено исполнение и трансляция музыки в ресторанах, холлах и других общих помещениях гостиниц.

"Представители турецких отелей и принимающих компаний заверяют, что в случае оплаченных новогодних гала-ужинов средства будут возвращены туристам напрямую либо через туроператора. Такие прецеденты уже есть, процедура стандартна. Однако подробности будут доступны завтра-послезавтра", — сообщает АТОР.

В ассоциации отметили, что Новый год гости смогут встретить с семьёй или в компании друзей. В барах и ресторанах не будет музыки и развлекательных мероприятий, чтобы не создавать массовые скопления посетителей.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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