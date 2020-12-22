Российских туристов не пустят на Кубу без тестов на COVID-19

Власти Кубы будут требовать от иностранных туристов отрицательные тесты на COVID-19, полученные до прибытия в страну.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.

"Но для россиян правило начнёт действовать 15 числа", — отметил советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона Пельисер.

В настоящее время восстановлено авиасообщение с Кубой (кроме Гаваны).

По прилёту в страну туристы сдают тест, а до получения результатов находятся в своих отелях.

Ранее "Правда. Ру" писала, что Греция готова принимать российских туристов с весны 2021 года.