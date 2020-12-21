Шри-Ланка открывает границы для ограниченного числа туристов

С 26 декабря Шри-Ланка планирует возобновить международное авиасообщение.

Власти страны решили впускать в страны не более 500 иностранных туристов в неделю, сообщает The Sunday Morning.

Ранее министр туризма республики Прасанна Ранатунга заявил о том, что в аэропортах Шри-Ланки реализованы все необходимые мероприятия, направленные на обеспечение безопасности туристов.

"Мы следуем стратегическому плану, согласно которому в течение одного месяца страна будет открыта для туризма в пилотном режиме. На этот период количество туристов ограничат — только 500 человек в неделю", — отметил он.

Однако он не исключил, что массовый туризм будет возобновлён после Нового года. Окончательное решение будет зависеть от рекомендаций органов здравоохранения.

Туристам, прибывшим в страну, необходимо будет предоставить справки на английском языке об отрицательном тесте на COVID-19, сделанные в течение 72 часов до прилёта. По прибытии туристам нужно будет пройти ещё один тест. На время ожидания результатов они должны находиться в отеле на карантине.