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Шри-Ланка открывает границы для ограниченного числа туристов

Туризм » Путешествия

С 26 декабря Шри-Ланка планирует возобновить международное авиасообщение.

Шри-Ланка открывает границы для ограниченного числа туристов

Власти страны решили впускать в страны не более 500 иностранных туристов в неделю, сообщает The Sunday Morning.

Ранее министр туризма республики Прасанна Ранатунга заявил о том, что в аэропортах Шри-Ланки реализованы все необходимые мероприятия, направленные на обеспечение безопасности туристов.

"Мы следуем стратегическому плану, согласно которому в течение одного месяца страна будет открыта для туризма в пилотном режиме. На этот период количество туристов ограничат — только 500 человек в неделю", — отметил он.

Однако он не исключил, что массовый туризм будет возобновлён после Нового года. Окончательное решение будет зависеть от рекомендаций органов здравоохранения.

Туристам, прибывшим в страну, необходимо будет предоставить справки на английском языке об отрицательном тесте на COVID-19, сделанные в течение 72 часов до прилёта. По прибытии туристам нужно будет пройти ещё один тест. На время ожидания результатов они должны находиться в отеле на карантине.

 

 

 

 

 

 

Автор: Снежана Шахова
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