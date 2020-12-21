Греция готова принимать российских туристов с весны 2021 года

В случае улучшения эпидемиологической ситуации весной 2021 года власти Греции планируют открыть границы для россиян. Однако окончательное решение остаётся за эпидемиологами, сообщает портал "Ассоциации Туроператоров".

"Сегодня трудно говорить обо всем с уверенностью, потому что еще есть изменения в ситуации. Но мы можем сказать две вещи. Во-первых, мы выходим на финишную прямую для вакцинации, и к марту-апрелю будет вакцинирована большая часть населения Греции, чтобы можно было с большей безопасностью принять туристов, и чтобы не было страха. В этом году он был понятен и у тех, кто принимает туристов, и у тех, кто хочет путешествовать", — заявил министр туризма Греции Харис Теохарис.

Греция делает всё, чтобы использовать экспресс-тесты, чтобы не допустить горизонтальных исключений и не исключались полёты из одной страны в другую.

Власти намерены проводить больше тестов и исключать людей с положительным результатом на COVID-19. Это позволит уже весной восстановить международный туризм.