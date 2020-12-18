Россияне массово скупают туры на Ямал

Среди российских туристов спрос на новогодние туры на Ямал вырос в два раза.

"Туроператоры Ямала отмечают, что спрос на новогодние туры 2020/2021 минимум в два раза больше по сравнению с прошлыми годами и другими туристическими сезона 2020 года. В наших социальных сетях, на медиаканале VisitYamal прослеживается рост интереса к региону: опытные и начинающие путешественники, блогеры спрашивают, как попасть на Ямал, где найти туроператора, сколько стоят туры", — сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента молодёжной политики и туризма правительства ЯНАО.

Туристы смогут отдохнуть вдали от цивилизации и погостить в чуме. Среди угощений гостей ждут традиционный новогодний оливье, а также шурпа из оленины.

Кроме того, для туристов предусмотрены и активные виды отдыха — катание на лыжах и снегоходах, а также пешие прогулки на снегоступах до замёрзших водопадов.