Отдых в Крыму на Новый год подорожал на 38%

Новогодний отдых в Крыму подорожал на 38%, сообщают специалисты сервиса бронирования жилья Tvil. ru. Но несмотря на рост цен, курорт по-прежнему сохраняет свою популярность — рост числа бронирований составил 29%.

Большинство туристов предпочитают останавливаться в отелях (52%). 28% снимают квартиры, 9% бронируют дома и коттеджи.

Самый дорогой город-курорт — это Ялта. Семье из двух взрослых с ребёнком одна ночь здесь будет стоит 3,6 тыс. рублей.

Дешевле всего отдохнуть в Бахчисарае и Саки — здесь семье из трёх человек нужно заплатить не более 1,4 тыс. рублей.

Также в этом году выросла популярность таких направлений, как Алупка и Евпатория.