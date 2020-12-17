Болгария уже готовится к приёму российских путешественников в туристическом сезоне 2021 года, сообщает АТОР.
На черноморских курортах Болгарии тщательно следят за соблюдением всех мер, необходимых для обеспечения безопасного отдыха россиян, сообщили мэры городов Варна и Бургас.
Власти страны приняли все необходимые эпидемиологические мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом.
"Здоровье и спокойствие наших гостей из России имеют первостепенное значение. Варна — безопасное и привлекательное туристическое направление. Мы готовы встретить россиян и оказать им традиционное гостеприимство", — отметил мэр города Иван Портных.
В 2021 году Варна отметит 100-летний юбилей своей курортной деятельности.
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