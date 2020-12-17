"Как только, так сразу": Путин об открытии границ для туристов

Российский президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос, когда будут открыты границы для туристов. Вопрос задал журналист из Санкт-Петербурга, власти которого призвали туристов воздержаться от поездок в Северную столицу в период новогодних праздников.

"Жизнь и здоровье горожан нужно защищать. Как только врачи позволят, тогда и будут открыты границы. Как только, так сразу", — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что российские "ковидные" больницы загружены на 86%, а в Петербурге этот показатель ещё выше.

Ранее сообщалось, что в Северной столице занято 96% коечного фонда для пациентов с коронавирусом.