Российский президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос, когда будут открыты границы для туристов. Вопрос задал журналист из Санкт-Петербурга, власти которого призвали туристов воздержаться от поездок в Северную столицу в период новогодних праздников.
"Жизнь и здоровье горожан нужно защищать. Как только врачи позволят, тогда и будут открыты границы. Как только, так сразу", — сказал Путин.
Глава государства напомнил, что российские "ковидные" больницы загружены на 86%, а в Петербурге этот показатель ещё выше.
Ранее сообщалось, что в Северной столице занято 96% коечного фонда для пациентов с коронавирусом.
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