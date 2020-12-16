Рванувшие в Петербург на Новый год туристы останутся без развлечений

Туристы, которые решили рвануть на новогодние праздники в Петербург, могут остаться на улице из-за отсутствия развлечений.

На данный момент от поездок в Северную столицу отказываются туристы, забронировавшие туры с экскурсиями. Россияне, которые хотели на месте определиться с вариантами отдыха, резко отказываются от туров.

Почти 100% клиентов, купившие туры с авиаперелётом, намерены приехать на праздники, так как слишком большие потери при возврате билетов на самолёт.

В городе до 10 января будут закрыты театры, музеи и выставки. Кроме того, в период с 30 декабря по 3 января закроются все кафе и рестораны.

Туристы, которые всё же захотят приехать в Петербург хотя бы ради прогулок по городу, могут оказаться в сложной ситуации.

Гостям города остаётся только проводить время в отелях и съёмных квартирах. Но будут открыты катки, чтобы попасть на них, придется постоять в очереди. Количество посетителей ледовых площадок ограничено, а покататься захотят и скучающие на каникулах петербуржцы.