Таиланд вернул безвизовый режим въезда для российских туристов

Власти Таиланда решили вернуть безвизовый режим для российских туристов, сообщает "Интерфакс".

Теперь россиянам, которые хотят провести в Таиланде не более месяца, не придётся оформлять визу. Но туристы должны будут получить сертификат о въезде (Сertificate of Entrance, СОЕ) на сайте посольства Таиланда в России.

Тем туристам, которые планируют находиться на территории Таиланда больше месяца, нужно оформлять TR визу сроком до 60 дней. Также её можно продлить на 30 дней.

Путешественникам, которые хотят провести в Таиланде от 90 до 270 дней, нужно получить Специальную туристическую визу (Special Tourist visa STV).

При этом туристы по-прежнему обязаны в течение двух недель находиться на карантине.

Также они должны предоставить справку об отсутствии COVID-19, полученную не менее чем за три дня до поездки.