Новогодний комендантский час в Турции не распространяется на туристов

Власти Турции планируют ввести на новогодние праздники комендантский час в связи с тем, что в стране растёт число случаев заражения коронавирусом.

Комендантский час будет действовать с 21:00 31 декабря до 5:00 утра 4 января, сообщают РИА "Новости".

Однако на иностранных туристов это не распространяется.

"Как и ранее объявленные ограничительные меры, комендантский час в новогодние праздники туристов не затронет. Согласно циркуляру МВД, для них сделано исключение", — сообщил собеседник агентства.

Ранее "Правда. Ру" писала, что российские туристы нашли способ нелегально попасть в Италию. Для этого предлагается создать видимость формальной цели поездки, как подача документов на ВНЖ в Италии.