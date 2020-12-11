Спрос на новогодний отдых в Москве и Петербурге резко сократился

Число бронирований отелей в Москве и Петербурге сократилось в 1,5 раза и на треть по сравнению с прошлым годом, сообщают аналитики эквайрингового бизнеса ВТБ.

"На бронирование московских гостиниц, по статистике эквайринга ВТБ, за три недели будущие гости столицы потратили около 150 млн руб., что на 45% меньше, чем годом ранее. На 34% — до 136 млн руб. — снизилась к прошлому году выручка отелей в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

Эксперты изучили расходы россиян на бронирование гостиниц и баз отдыха на новогодние праздники.

Оказалось, что выручка отелей и баз отдыха в Подмосковье и Ленинградской области по сравнению с прошлым годом увеличилась почти в два раза — на 86% и 73% соответственно.

Также российские туристы стали больше тратить денег на отдых на горнолыжных курортах. Россияне также стали больше интересоваться горнолыжными курортами. Так, число бронирований в гостиницах Горного Алтая выросло в 3,5 раза, в Сочи - на 53%. Кроме того, на треть повысился спрос на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области.