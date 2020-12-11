Бали может открыться для иностранных туристов к 25 декабря

Остров Бали в Индонезии будет готов принимать туристов к католическому Рождеству — 25 декабря, сообщает газета The Jakarta Post.

Представители Всемирной туристической организации UNWTO посетили остров, чтобы оценить эффективность принимаемым местными властями мер безопасности в связи с коронавирусом, и пришли к выводу, что Бали готов к приёму иностранных граждан. Открытие курорта может произойти в ближайшие две недели.

Делегация посетила международный аэропорт Бали Нгурах-Рай и несколько туристических направлений и признали действующие стандарты безопасности превосходными.

Бали очень пострадал из-за отмены международных путешествий, так как 60% ВВП приходится на доходы от туризма. Обычно за год остров принимает около 10 млн человек, большинство из них — иностранцы.