Шри-Ланка готова принимать иностранных туристов с января 2021 года. Но все путешественники должны будут в течение 14 дней находиться на карантине, сообщает Ассоциация туроператоров.
В настоящее время власти Шри-Ланки рассматривают вопрос о введении новых правил в условиях пандемии коронавирса, сообщила министр туризма Прасанна Ранатунга.
Также он уточнила, что туристы, оформляющие онлайн-визу, должны указать маршрут путешествия и адрес проживания на период карантина.
Отдыхающие, прошедшие карантин, смогут посетить некоторые достопримечательности в сопровождении зарегистрированного гида.
Что касается иностранных граждан, чей срок пребывания превысит 28 дней, то им будет разрешено бронировать любой тип жилья.
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