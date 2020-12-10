Шри-Ланка откроет границы для туристов с января 2021 года

Шри-Ланка готова принимать иностранных туристов с января 2021 года. Но все путешественники должны будут в течение 14 дней находиться на карантине, сообщает Ассоциация туроператоров.

В настоящее время власти Шри-Ланки рассматривают вопрос о введении новых правил в условиях пандемии коронавирса, сообщила министр туризма Прасанна Ранатунга.

Также он уточнила, что туристы, оформляющие онлайн-визу, должны указать маршрут путешествия и адрес проживания на период карантина.

Отдыхающие, прошедшие карантин, смогут посетить некоторые достопримечательности в сопровождении зарегистрированного гида.

Что касается иностранных граждан, чей срок пребывания превысит 28 дней, то им будет разрешено бронировать любой тип жилья.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Греции назвали дату открытия курортов для туристов.