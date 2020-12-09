Границы некоторых стран будут закрыты для россиян до сентября 2021 года, сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.
Напомним, что российские власти в конце марта приняли решение закрыть границы с другими странами из-за пандемии COVID-19.
Летом эпидемиологическая ситуация немного улучшилась, и полёты в некоторые страны возобновились.
Так, в августе границы открыли такие страны, как Великобритания, Турция, Танзания. Затем о готовности принимать российских туристов заявили ОАЭ, Египет, Мальдивы, Чехия и некоторые другие государства.
Греция рассчитывает возобновить массовый туризм во второй половине 2021 года.
Власти Испании заявили, что будут готовы к приёму туристов к марту 2021 года.
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