Россиян призвали не ждать открытия границ до сентября 2021 года

Границы некоторых стран будут закрыты для россиян до сентября 2021 года, сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Напомним, что российские власти в конце марта приняли решение закрыть границы с другими странами из-за пандемии COVID-19.

Летом эпидемиологическая ситуация немного улучшилась, и полёты в некоторые страны возобновились.

Так, в августе границы открыли такие страны, как Великобритания, Турция, Танзания. Затем о готовности принимать российских туристов заявили ОАЭ, Египет, Мальдивы, Чехия и некоторые другие государства.

Греция рассчитывает возобновить массовый туризм во второй половине 2021 года.

Власти Испании заявили, что будут готовы к приёму туристов к марту 2021 года.