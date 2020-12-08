Власти Испании сообщили, когда будут принимать туристов без ограничений

Власти Испании строят амбициозные планы на следующий туристический сезон. Они надеются, что уже в марте 2021 года страна будет готова к приёму туристов, сообщает The Local.

На данный момент все граждане, прибывающие в Испанию, обязаны предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не менее чем за 72 часа до поездки. Испанские власти надеются, что к весне данное требование будет отменено.

Туристические агентство Turespaña презентовало проект "Безопасное путешествие", цель которого — способствовать возвращению туристов в страну, а также информирование их о мерах безопасности.

"С помощью этой кампании мы хотим позиционировать туристический бренд Испании как фактор, влияющий на безопасность путешествий, и внести вклад в формирование уверенности у туристов в том, что они снова приедут в нашу страну", — заявили власти.

Ранее власти Греции назвали дату открытия курортов для туристов.