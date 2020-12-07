Власти Греции рассчитывают возобновить массовый туризм во второй половине 2021 года. Пока желающие могут посещать греческие курорты в ограниченном количестве.
Подводя итоги текущего года, министр туризма отметил, что отрасли удалось выжить в условиях пандемии. Что касается следующего года, то на ситуацию в сфере туризма будут оказывать влияние эпидемиологическая обстановка в мире и решения правительства.
В первую очередь с 2021 года планируется ввести единые правила и стандарты поездок. Страны должны принять общее решение в отношении тестов на COVID-19 и карантина.
Уже появились вакцины от коронавируса, при этом вопрос с вакцинированными туристами пока не решён.
Греческие власти намерены найти новые рынки сбыта для своих курортов, например, привлечь американских туристов.
Алексей Мухин рассказал о последних событиях, в частности — о реакции прибалтийских стран на прекращение российского транзита и изгнании американского корабля из наших вод.