Власти Греции назвали дату открытия курортов для туристов

Власти Греции рассчитывают возобновить массовый туризм во второй половине 2021 года. Пока желающие могут посещать греческие курорты в ограниченном количестве.

Подводя итоги текущего года, министр туризма отметил, что отрасли удалось выжить в условиях пандемии. Что касается следующего года, то на ситуацию в сфере туризма будут оказывать влияние эпидемиологическая обстановка в мире и решения правительства.

В первую очередь с 2021 года планируется ввести единые правила и стандарты поездок. Страны должны принять общее решение в отношении тестов на COVID-19 и карантина.

Уже появились вакцины от коронавируса, при этом вопрос с вакцинированными туристами пока не решён.

Греческие власти намерены найти новые рынки сбыта для своих курортов, например, привлечь американских туристов.