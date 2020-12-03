Власти Исландии решили отменить обязательное тестирование на коронавирус и карантин для иностранных туристов. Новые правила вступят в силу с 10 декабря.
При въезде в страну иностранцы должны предъявить положительный результат теста на COVID-19, сделанный за 14 дней до визита, или результат теста на антитела.
"Эти меры предназначены для ограничения риска попадания инфекции в страну через границу. Мы также надеемся, что разработка эффективных вакцин позволит нам пересмотреть ограничительные меры в первые недели нового года", — сообщила премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир.
Сейчас чтобы посетить Исландию, туристам приходится в течение двух недель находиться на карантине и два раза сдавать тест на коронавирус — по прилёту и после шестидневного пребывания на самоизоляции.
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