В Петербурге всегда рады гостям и туристам, но сейчас власти вынуждены обратиться к ним с просьбой не приезжать в город на Новый год, заявил в ходе онлайн-брифинга вице-губернатор города Евгений Елин.
В текущей ситуации туристам рекомендуется позаботиться о своём здоровье. Ради этой цели власти Северной столицы даже снизить туристическую привлекательность города.
Никаких дополнительных ограничений до Нового года в городе вводить не планируется, отметил чиновник. Также он призвал петербуржцев встретить праздник дома и отказаться от посещения корпоративов и банкетов.
Елин отметил, что власти сделали выводы после концертов рэпера Басты. Из-за проведения массового мероприятия в ближайшие две недели в городе ожидается вспышка заболеваемости.
"Наименование культурной столицы Петербург подтвердил в очередной раз. Несмотря на риск оказаться на больничной койке, зрители пришли на концерт. Мы называем это "уроки Басты", — отметил он.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...