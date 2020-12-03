Власти Петербурга просят туристов не приезжать в город на Новый год

В Петербурге всегда рады гостям и туристам, но сейчас власти вынуждены обратиться к ним с просьбой не приезжать в город на Новый год, заявил в ходе онлайн-брифинга вице-губернатор города Евгений Елин.

В текущей ситуации туристам рекомендуется позаботиться о своём здоровье. Ради этой цели власти Северной столицы даже снизить туристическую привлекательность города.

Никаких дополнительных ограничений до Нового года в городе вводить не планируется, отметил чиновник. Также он призвал петербуржцев встретить праздник дома и отказаться от посещения корпоративов и банкетов.

Елин отметил, что власти сделали выводы после концертов рэпера Басты. Из-за проведения массового мероприятия в ближайшие две недели в городе ожидается вспышка заболеваемости.