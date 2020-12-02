Есть ли будущее у железнодорожного туризма?

На фоне пандемии коронавируса и закрытых границ в России возрождаются железнодорожные путешествия. По данным специалистов туристических сервисов и экспертов профессионального железнодорожного сообщества, россияне стали чаще ездить на поездах.

О том, будут ли востребованы дальние путешествия на поездах, в интервью "Правде. Ру" рассказал президент Национальной ассоциации событийного туризма, главный редактор "Живой карты" Олег Алексеев.