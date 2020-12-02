На фоне пандемии коронавируса и закрытых границ в России возрождаются железнодорожные путешествия. По данным специалистов туристических сервисов и экспертов профессионального железнодорожного сообщества, россияне стали чаще ездить на поездах.
О том, будут ли востребованы дальние путешествия на поездах, в интервью "Правде. Ру" рассказал президент Национальной ассоциации событийного туризма, главный редактор "Живой карты" Олег Алексеев.
"Я считаю, что это неплохая идея, тем более что сегодня поезда довольно комфортные по сравнению с тем, что было 20 лет назад. Поездки на 2-3 дня вполне реальны, а потом ещё можно будет запустить именно туристические поезда, чтобы в каких-то определённых местах можно было подольше останавливаться и посещать экскурсии. Думаю, это было бы востребовано.
Вопрос в том, как в условиях пандемии это будет реализовано. Скорее, это можно реализовать в перспективе.
Важно, чтобы были комфортные поезда и качественное питание, тогда успех обеспечен. Также имеет значение, кто будет этим заниматься. У РЖД есть своя компания "РЖД Тур", которая смогла бы реализовать эту идею.
Россия — большая страна. Другое дело, что сегодня по стоимости железнодорожные перевозки в некоторые регионы на уровне авиаперевозок. Можно сделать хорошее предложение, но при этом у него будет неподъёмная цена", — пояснил собеседник "Правды. Ру".
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