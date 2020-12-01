Таиланд не откроется для туристов раньше 2021 года

До второго квартала 2021 года Таиланд будет закрыт для туристов, сообщает издание The Tiger со ссылкой на тайского министра спорта и туризма Пипата Ратчакитпракана.

Таким образом, у туристов не будет возможности провести рождественские или новогодние каникулы в Таиланде.

В настоящее время власти страны принимают туристов с помощью 60-дневной туристической визы и "многократных" карантинов, что сокращает турпоток до минимума, сообщает ТУРПРОМ.

Владельцы туристических фирм обращаются к правительству страны с просьбой отменить обязательное положение о карантине и договорилось о "пузыре путешествий" с китайскими провинциями и другими странами, в которых "низкий" риск заражения коронавирусом.

Но власти отказываются выполнять эти требования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Кипр готов принять первых туристов из России в конце августа.