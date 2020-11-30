В России хотят возродить железнодорожные круизы

На фоне пандемии коронавируса и закрытых границ в России возрождаются железнодорожные путешествия. По данным специалистов туристических сервисов и экспертов профессионального железнодорожного сообщества, россияне стали чаще ездить на поездах.

Данная тенденция позволит многих не только взглянуть на свою родину с другой стороны, но и будет способствовать развитию внутреннего туризма, считают эксперты.