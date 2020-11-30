На фоне пандемии коронавируса и закрытых границ в России возрождаются железнодорожные путешествия. По данным специалистов туристических сервисов и экспертов профессионального железнодорожного сообщества, россияне стали чаще ездить на поездах.
Данная тенденция позволит многих не только взглянуть на свою родину с другой стороны, но и будет способствовать развитию внутреннего туризма, считают эксперты.
"Благодаря широкой маршрутной сети мы можем перевозить индивидуальных путешественников и большие организованные группы в самые отдаленные уголки нашей страны. — сообщает Владимир Пястолов.
Мы можем предоставить питание, душевые комнаты. И наш сервис по комфорту не будет уступать некоторым отелям. У железнодорожного транспорта много преимуществ, и их нужно использовать максимально", — директор организации АО "Федеральная пассажирская компания" Владимир Пястолов.
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