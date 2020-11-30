Смогут ли россияне отметить Новый год в Греции?

Российские граждане смогут въезжать на территорию Греции до середины декабря.

В постановлении, опубликованном властями Греции в официальной правительственной газете, говорится, что в неделю из России в Грецию должно прибывать не более пятисот россиян, у каждого из которых должен быть на руках отрицательный тест на "ковид" и ваучер из отеля или другой документ, дающий право на временное проживание в Греции.

На территории Греции сейчас действует комендантский час: нельзя передвигаться по улицам с девяти вечера до пяти утра. В другое время ношение масок на улице и в помещениях — обязательно.

Напомним, что что Россия прекратила регулярное авиасообщение с другими странами 27 марта 2020 года. С Грецией авиасообщение возобновилось 21 ноября 2020 года.