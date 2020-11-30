Российские граждане смогут въезжать на территорию Греции до середины декабря.
В постановлении, опубликованном властями Греции в официальной правительственной газете, говорится, что в неделю из России в Грецию должно прибывать не более пятисот россиян, у каждого из которых должен быть на руках отрицательный тест на "ковид" и ваучер из отеля или другой документ, дающий право на временное проживание в Греции.
На территории Греции сейчас действует комендантский час: нельзя передвигаться по улицам с девяти вечера до пяти утра. В другое время ношение масок на улице и в помещениях — обязательно.
Напомним, что что Россия прекратила регулярное авиасообщение с другими странами 27 марта 2020 года. С Грецией авиасообщение возобновилось 21 ноября 2020 года.
Музыкальный критик Сергей Соседов не считает, что пение под фонограмму - это преступление.