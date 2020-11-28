В Ялте турист заказал вертолёт ради еды из фастфуда

В Ялте турист решил заказать вертолёт, чтобы слетать на материк и купить бургеров.

За едой мужчина отправил своего представителя, который изначально прилетел на вертолёте, а затем пересел на машину, чтобы добраться до ресторана быстрого питания.

Он купил около 20 позиций меню и вернулся в Ялту. Путешествие за едой заняло у него около четырёх часов. Турист заплатил за "экспресс-доставку" бургеров почти 200 тысяч рублей. Примечательно, что еда стоила не более четырёх тысяч рублей.