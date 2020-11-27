Франция может отменить карантин из-за COVID-19 после 15 декабря

Рождество во Франции может быть спасено: с 15 декабря страна возможно откроет въезд туристам, но только из ЕС и при условии улучшения эпидемиологической ситуации с COVID-19, сообщает "ТУРПРОМ".

По словам президента страны Эммануэля Макрона, до 15 декабря кардинальных перемен не будет. Пока въезд во Францию строго ограничен.

А вот после 15 декабря, если ежесуточное число заражённых коронавирусом будет ниже 5 тыс. человек, то возможно смягчение ограничений, тогда "необязательные" поездки из ЕС, а также Великобритании и Шенгенской зоны снова будут разрешены, в том числе и туристические.

Вопрос в том, отменят ли ограничения другие страны. Например, Великобритания рекомендует отказаться от всех поездок за границу, а всех, кто прибывает в страну, сразу помещают на карантин.

Для российских туристов Франция пока не собирается открывать границы.