Рождество во Франции может быть спасено: с 15 декабря страна возможно откроет въезд туристам, но только из ЕС и при условии улучшения эпидемиологической ситуации с COVID-19, сообщает "ТУРПРОМ".
По словам президента страны Эммануэля Макрона, до 15 декабря кардинальных перемен не будет. Пока въезд во Францию строго ограничен.
А вот после 15 декабря, если ежесуточное число заражённых коронавирусом будет ниже 5 тыс. человек, то возможно смягчение ограничений, тогда "необязательные" поездки из ЕС, а также Великобритании и Шенгенской зоны снова будут разрешены, в том числе и туристические.
Вопрос в том, отменят ли ограничения другие страны. Например, Великобритания рекомендует отказаться от всех поездок за границу, а всех, кто прибывает в страну, сразу помещают на карантин.
Для российских туристов Франция пока не собирается открывать границы.
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