Российские туристы объяснили, почему отказываются от отдыха в Турции

Большинство российских туристов считают, что из-за введения в Турции новых ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, от поездки в эту страну лучше отказаться.

Аналитики онлайн-сервиса OneTwoTrip провели исследование, в результате которого выяснилось, что 53% россиян считают нецелесообразным ехать на отдых в Турцию в текущих условиях. Также многие опрошенные хотели бы посетить местные музеи и выставки, но некоторые из них в связи с предписаниями властей будут закрыты.

Стоит напомнить: с 20 ноября Анкара ввела новые правила работы заведений, в том числе обслуживающих иностранных туристов. Власти страны опасаются третьей волны COVID-19.

По данным ВОЗ, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции на сегодняшний день составляет 467 730, жертвами заболевания стали 12 840 человек.